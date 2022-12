L’opposition maintient son concert de casseroles - adakar.com

L'opposition maintient son concert de casseroles Publié le jeudi 29 decembre 2022

© Autre presse par DR

À la Une: l’alliance d’opposition sénégalaise met Macky Sall en échec

Les membres du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi et ceux du parti des patriotes, d'Ousmane Sonko ont tenu une conférence de presse mercredi à Dakar.



Cheick Tidiane Youm a réitéré l'appel de son parti au gouvernement, à tout mettre en œuvre pour l'ouverture d'informations judiciaires sur les fonds force Covid-19 comme recommandé par la Cour des comptes.



"Mille milliards ont été mis sur la table, comme l'ont rappelé tout à l'heure mes prédécesseurs, pour lutter simplement contre la mort, pour sauver des Sénégalais. Et pendant ce temps, ces 1000 milliards qui ont été destinés à lutter contre la mort, certains ministres sans vergogne et sans scrupule se sont servis comme de vulgaires malfrats " a-t-il lâché.



Quant à Ousmane Sonko, il a tenté de galvaniser les Sénégalais pour ce concert de casseroles qu'il entend organiser le 31 décembre à l'heure du discours annuel du président Macky Sall pour marquer le mécontentement du peuple : nous voulons que le 31 décembre à 20h00 (GMT NDLR) que le monde entier entende le bruit des casseroles pour savoir que le peuple n'est pas content de Macky Sall et de son gouvernement. Je demande à tous les Sénégalais de tout les âges de participer à ce concert de casseroles pour faire le maximum de bruit, car Macky Sall ne connaît que cette langue.



Le leader du Pastef a dans la foulée annoncé un rassemblement pour le 6 janvier prochain après celui des organisations de la société civile. Déjà en juin dernier, Ousmane Sonko avait initié un concert de casseroles et de klaxons à Dakar à l'approche des élections législatives.