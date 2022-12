Au Sénégal, la polémique sur la gestion des fonds Covid continue - adakar.com

Le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19 provoque la colère de l’opposition et de la société civile au Sénégal qui dénoncent des malversations. Le gouvernement sénégalais relative ces accusations et affirme que 99% des fonds ont été bien gérés. Mais ces explications n’ont pas convaincu une partie de l’opinion.



« Le casse du siècle ! », « la République des voleurs ! », « restez chez vous, on se charge de vous voler ! » : voilà les quelques phrases assassines relayées par l’opposition, la société civile et même des journalistes au Sénégal ces derniers jours, après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds consacrés à la lutte contre la pandémie de Covid-19.