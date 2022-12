Dakar à travers les yeux des artistes qui y vivent - adakar.com

Dakar à travers les yeux des artistes qui y vivent Publié le jeudi 29 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Une vue de Dakar, au Sénégal.

C’est un bel ouvrage qui rend hommage à la capitale sénégalaise et à sa culture foisonnante. Dakar nid d’artistes, ou comment 100 artistes partagent leur regard sur la ville et leurs émotions. Une promenade émotionnelle à travers les yeux de la bouillonnante scène culturelle contemporaine : designers, slammeurs, photographes…



Cent artistes dakarois présentent leur ville dans ce livre. Chacun a choisi un mot pour la définir et a écrit un petit texte pour raconter ce qu’elle lui inspire. La maison d’édition marocaine Malika, à l’origine de ce projet, avait commencé par Casablanca nid d’artistes. Dakar est la deuxième destination.