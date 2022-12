Concert de casseroles à l’appel de Yewwi Askan Wi: le Forum du justiciable “estime que l’heure choisie est inopportune“ (déclaration) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Concert de casseroles à l’appel de Yewwi Askan Wi: le Forum du justiciable “estime que l’heure choisie est inopportune“ (déclaration) Publié le jeudi 29 decembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Babacar Ba, Forum du justiciable

Tweet

Déclaration du Forum du justiciable sur le concert de casseroles de la coalition Yewwi Askan Wi



Le Forum du Justiciable a appris, à travers la presse, l'initiative de la Coalition de Yewwi Askan Wl de vouloir organiser un concert de casseroles le 31 décembre 2022 à l'heure où le président de la République s'adressera en principe à la nation.



Le Forum du justiciable, sans avoir la prétention de remettre en cause la liberté de manifestation reconnue à l'opposition par la constitution, estime que l'heure choisie est inopportune.



En effet, l’adresse du chef de l’Etat à la nation du 31 décembre est une tradition républicaine qui revêt un caractère symbolique en ravivant notre sentiment d’appartenance à une seule nation et notre commun de vouloir vivre collectif.



Ainsi, pour le respect du caractère solennel du discours du Nouvel An du Président de la République, le Forum du justiciable invite la coalition Yewwi Askan Wl à reporter cette manifestation à une autre date ultérieure.



Fait à Dakar, le 27 décembre 2022



Le bureau Exécutif