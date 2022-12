Le président sénégalais inaugure un camp militaire destiné à conjurer l’insécurité dans l’est du pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le président sénégalais inaugure un camp militaire destiné à conjurer l’insécurité dans l’est du pays Publié le jeudi 29 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall inaugure le camp militaire de Goudiry

Goudiry, le 27 décembre 2022 - Le président de la République a procédé, ce mardi 27 décembre 2022, à l`inauguration du camp militaire de Goudiry, dans le cadre de sa tournée économique dans le Sud-Est. Tweet

Le président sénégalais Macky Sall a inauguré mardi le nouveau camp militaire de Goudiry (618 km de Dakar), destiné, selon lui, à doter la région orientale du Sénégal d'un "outil de sécurité à la hauteur de la menace d'insécurité actuelle".



M. Sall a entamé le même jour une visite de quatre jours dans la région, durant laquelle il procédera à des inaugurations d'infrastructures et présidera plusieurs rencontres.



Bâti sur plusieurs hectares, le nouveau camp militaire est doté d'un poste de commandement, de dortoirs et d'un espace pour les loisirs et la restauration, entre autres.



Pour le président sénégalais, ce camp va ''jouer un rôle central au niveau de la zone militaire couvrant les régions de Tambacounda et de Kédougou, soit près du tiers de la superficie nationale".



''Ce projet s'inscrit dans ma vision de hisser notre outil de sécurité à la hauteur de la menace actuelle. Elle est la matérialisation d'un vaste projet de modernisation progressive de notre sécurité nationale, qui se poursuit progressivement à travers un modelage de la cartographie sécuritaire, pour mieux répondre aux besoins des populations'', a expliqué M. Sall.



''Les forces de défense et de sécurité sénégalaises sont aujourd'hui en mesure de défendre avec efficacité l'intégrité du territoire national, et aussi, jouer pleinement leur rôle de bouclier dans la protection des personnes et des biens, dans un contexte de menaces et d'insécurité'', a-t-il assuré.



Il a en outre mentionné l'existence d'un dispositif destiné à renforcer non seulement la sécurité, mais aussi la coopération avec les pays limitrophes, à travers des actions et des opérations combinées.