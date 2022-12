Macky Sall veut faire de Tambacounda, une "référence" en territorialisation des politiques publiques - adakar.com

Macky Sall veut faire de Tambacounda, une "référence" en territorialisation des politiques publiques Publié le jeudi 29 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Tambacounda, Le chef de l'État, Macky Sall a relevé mercredi, en Conseil des ministres "l'impératif de consolider la dynamique de dialogue entre l'État et les acteurs territoriaux pour faire de Tambacounda, une référence en matière de territorialisation des politiques publiques".



"Le président de la République a indiqué l'impératif de consolider la dynamique de dialogue entre l'État et les acteurs territoriaux pour faire de Tambacounda, et sa région une référence en matière de territorialisation des politiques publiques", a dit le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana à la fin de la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue à Tambacounda.



Macky Sall a également demandé au Premier ministre de faire le point mensuel en Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre sectoriel du programme de développement pour la région de Tambacounda.



Le chef de l'État a affirmé en Conseil présidentiel, tenu avec les acteurs territoriaux, que la région de Tambacounda allait devenir un pôle économique dynamique et émergent sur la période 2023-2025.



Il a soutenu qu'un programme stratégique sera mis en œuvre par l’Etat dans ce sens.



