Contre les feux de brousse, Macky Sall recommande des mesures préventives Publié le jeudi 29 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Tambacounda, Le président Macky Sall a appelé, mercredi, à Tambacounda (Est), à la prise de mesures préventives et nécessaires permettant d’assurer une meilleure sensibilisation des populations sur les dangers des feux de brousse et la mise en œuvre d’une stratégie nationale et inclusive de lutte contre le phénomène.



Le chef de l’Etat a notamment invité le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en relation avec son collègue de l’Intérieur, à œuvrer dans ce sens, lors de la réunion hebdomadaire délocalisée du gouvernement dans la capitale orientale.



Les ministres concernés sont appelés ‘’à prendre toutes les mesures préventives et nécessaires pour assurer la sensibilisation des populations et renforcer la mise en œuvre inclusive de la stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse’’, indique le communiqué sanctionnant la rencontre organisée à la gouvernance de Tambacounda.



‘’Cette invite faite à ces ministres entre dans le cadre de la démarche d’anticipation dans la lutte contre les feux de brousse’’, a commenté Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement à l’issue du conseil des ministres.



Il a insisté sur le fait que la fin de l’hivernage coïncidait très souvent avec la multiplication des incendies et feux de brousse avec leurs lots de dégâts dans plusieurs localités du pays.





