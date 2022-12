Jacqueline Fatima Bocoum publie une compilation de ses tweets pour ‘’réconcilier la littérature et les réseaux sociaux’’ - adakar.com

Jacqueline Fatima Bocoum publie une compilation de ses tweets pour ''réconcilier la littérature et les réseaux sociaux'' Publié le jeudi 29 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, La journaliste Jacqueline Fatima Bocoum, a procédé, mercredi, à Dakar, à la présentation de son ‘’Recueil de tweets'', qui, selon elle, vise à réconcilier la littérature et les réseaux sociaux.



‘’Mon objectif à travers cette compilation de tweets est de réconcilier la littérature et les réseaux sociaux, et de partager mon amour et mon humanisme avec mes lecteurs’’, a-t-elle-déclaré lors de cette séance de présentation et de dédicace à laquelle des amis ainsi que des membres de sa famille, entre autres, ont pris part.



Dans ce recueil de 1200 tweets répartis sur 140 pages, l'auteur fait ‘’une immersion dans l’âme'' de ses abonnés pour leur exprimer son ‘’amour'' et son ‘’art de vivre'', son ‘’art d’être'' ainsi que son ‘’savoir-être’’.



Pour Jacqueline Fatima Bocoum, directrice de la communication de l'APIX, ‘’l’humanité est une belle histoire qu’on partage tous''.



‘’Les gens ont les mêmes histoires d’amour, dès fois les mêmes chagrins, dès fois les mêmes galères de vie et dès fois les mêmes préoccupations’’, a dit l'ancienne journaliste de la RTS, de Sud Fm et du Groupe 7 Com.



Selon elle, ‘’il faut juste une résonnance de partout pour qu’on s’écoute, qu’on se fasse confiance et qu’on s’entraide et revenir vers un monde où il n’existera pas de haine entre les hommes''.



A travers ce nouveau genre, une innovation dans le paysage littéraire sénégalais, l'auteur espère susciter chez le lecteur le sens du vivre ensemble.



‘’On devrait apprendre à vivre ensemble. J’essaie tous les jours, à travers quelques mots, de réconcilier mes semblables et leur dire qu’on a tellement de chance de vivre dans un pays de paix", a-t-elle déclaré.



Pour Jacqueline Fatima Bocoum, les 280 caractères qu’elle publie, chaque jour, sur son compte twitter, ‘’ont une valeur thérapeutique’’.



‘’On est conscient que l’écriture est thérapeutique. L’écriture nous permet de montrer à l’autre qu’on le sent dans notre vie et qu’on a envie de partager avec lui un peu de bonheur au quotidien'', a dit celle qui compte plus de 156 000 abonnés.





