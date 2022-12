Le Forum du Justiciable invite Yewwi Askan Wi à reporter son concert de casseroles - adakar.com

Le Forum du Justiciable invite Yewwi Askan Wi à reporter son concert de casseroles Publié le jeudi 29 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Le Forum du Justiciable invite la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi à reporter à une date ultérieure son concert de casseroles prévu le 31 décembre à l’heure à laquelle le chef de l’Etat adresse son Message de nouvel an à la Nation.



Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, le Forum du justiciable qui affirme n’avoir pas ‘’la prétention de remettre en cause la liberté de manifestation reconnue à l’opposition par la constitution, estime que l’heure choisie est inopportune’’.



‘’En effet, explique-t-il, l’adresse du chef de l’Etat à la Nation du 31 décembre est une tradition républicaine qui revêt un caractère symbolique en ravivant notre sentiment d’appartenance à une seule Nation et notre commun de vouloir vivre collectif’’.



Ainsi, ‘’pour le respect du caractère solennel’’ du discours de Nouvel an du président de la République, le Forum du justiciable invite la coalition Yewwi Askan WI à ‘’reporter cette manifestation à une date ultérieure’’.



La coalition Yewwi Askan Wi a décidé d’organiser un concert de casseroles vendredi à 20heures pour dénoncer les actes de mal gouvernance décelés par la Cour des comptes dans un rapport sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19.



Des organisations de la société civile ont appelé à un grand rassemblement, vendredi, pour réclamer l’application des recommandations de la Cour des comptes.



Lors d’une conférence de presse, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a assuré que le gouvernement ‘’donnera suite aux recommandations’’ du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle et la gestion du fonds de riposte Force COVID-19, entre 2020 et 2021.







