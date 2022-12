Vers un conseil interministériel sur l’accélération de l’accès universel à l’eau potable - adakar.com

Vers un conseil interministériel sur l'accélération de l'accès universel à l'eau potable Publié le jeudi 29 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Abdou Karim Fofana Ministre de l'urbanisme

Tambacounda, Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana, a annoncé, mercredi, à Tambacounda (Est), la tenue courant janvier d’un conseil interministériel consacré à l’accélération de la dynamique d’accès universel à l’eau potable dans le pays.



"Le chef de l'Etat a demandé au Premier ministre, au courant de janvier 2023, d’organiser un conseil interministériel sur l'hydraulique en vue d'accélérer la dynamique d'accès universel à l'eau potable avec l'intensification de l'exécution des projets du PUDC", a-t-il notamment déclaré.



Fofana, également ministre en charge du Commerce commentait devant des journalistes les décisions émanant du Conseil des ministres organisé le même jour à la gouvernance de Tambacounda.



Il a assuré que le chef de l’Etat avait demandé au ministre de l'Eau et de l'Assainissement et à son collègue de la Prévention et la Gestion des inondations à présenter les axes et actions prioritaires définis dans le cadre de la finalisation du 2eme programme décennal 2023- 2032 de prévention et de gestion des inondations.



Macky Sall a dans le même temps demandé au ministre de l'Eau et de l'Assainissement de veiller, avec les acteurs et partenaires, à l'accélération en 2023 de l'exécution des projets hydraulique en milieu rural et des branchements sociaux dans les zones urbaines et périurbaine, a fait savoir Abdou Karim Fofana.





