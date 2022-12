Utilisation de son morceau «Navétane», les autorités, la Can… Elhadj Diouf très déçu ! - adakar.com

Utilisation de son morceau «Navétane», les autorités, la Can… Elhadj Diouf très déçu ! Publié le mercredi 28 decembre 2022

© Autre presse par DR

Le chanteur sénégalais Elage Diouf

En tournée au Sénégal pour la fin de l’année, le chanteur El Hadji Diouf a fait un tour à l'émission ''Deuguanetane'' de la RFM. Interpellé sur son absence lors des manifestations autour de la coupe d’Afrique et de la Coupe du monde alors que sa chanson ‘’Foulak fayda’’ a accompagné les supporters, il manifeste sa déception.



« J'étais là lors de la Can. Mais j'étais très déçu du fonctionnement de l’organisation. Je suis patriote, j’aime mon pays, mais je trouve que les responsables qui ont eu à organiser les événements sportifs n’ont pas fait leur travail. Je n’ai pas reçu d’invitation des autorités pour y participer alors que ma musique passait en boucle. Je n’ai jamais forcé ma musique, c'est le public, lui-même qui a adopté ma chanson», a-t-il martelé.



L'interprète de «Navetane» considère que si c'était au Canada, il aurait au moins reçu une distinction en guise de reconnaissance. Il trouve que c’est très décevant que la population le place au cœur de l'événement et que, de l’autre côté, il n’a jamais été contacté pour participer aux festivités liées à la Can.



Le chanteur déclare qu’il a eu un entretien avec l’actuel ministre des Sports, Yankhoba Diattara, dernièrement. Ce dernier lui a demandé de déposer un projet pour venir apporter son soutien lors de la coupe du Monde, dit-il.



« J’aurais aimé, vu que je suis au Sénégal, aller dans les fan Zones, échanger avec les supporters. Encore une fois, je suis très déçu du gouvernement parce que j’ai quitté le Canada, laissé mon travail pour venir ici. Jusqu’à présent je n’ai jamais été contacté», lance-t-il.