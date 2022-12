Forces armées: le président Macky Sall inaugure le Camp militaire de Goudiry - adakar.com

La ville de Goudiry a étrenné son camp militaire flambant neuf. L’établissement militaire a été officiellement inauguré par le président de la République, Macky Sall.



Ce mardi 27 décembre 2022, en compagnie des hauts gradés de l’Armée sénégalaise, le chef de l’État, chef suprême des Armées, a coupé le ruban dévoilant le nouveau cantonnement des militaires.



Le camp militaire de Goudiry "répond au déploiement du dispositif de sécurité de la zone militaire n°4 recouvrant Tamba et Kédougou."



"Ce projet s’inscrit dans ma vision de hisser notre outil de sécurité à la hauteur de la menace actuelle. Cette belle réalisation était un vœu ardent longtemps exprimé par les populations de ce territoire emblématique et riche en histoires. Elle est la matérialisation d’un vaste projet de modernisation progressive de notre sécurité nationale, qui se poursuit progressivement à travers un modelage de la cartographie sécuritaire, pour mieux répondre aux besoins des populations", a déclaré le président de la République, Macky Sall à l’inauguration.



Le Camp militaire de Goudiry est construit sur plusieurs hectares et est doté, entre autres, d’un poste de commandement, de dortoirs et d’un espace pour les loisirs et la restauration.



"Il s’agit d’un maillage plus cohérent des actions et d’une meilleure prise en compte des risques et des menaces transfrontières. Ce nouveau camp va jouer un rôle primordial dans la défense de l’intégrité territoriale et la protection des personnes et de leurs biens", indique la Présidence de la République du Sénégal.



Makhtar C.