Le président de la République, Macky Sall a procédé à l’inauguration, mardi 27 décembre 2022, du tronçon reliant Tamba-Goudiry-Kidira.



La route, longue de 185 kilomètres, a été mise en service par le chef de l’État, présent dans la région de Tambacounda dans le cadre de sa tournée économique.



Le tronçon Tamba-Goudiry-Kidira joue un très grand rôle dans la valorisation des échanges socio-économiques sur le corridor Dakar-Bamako par lequel s’effectue la circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et le Mali.



Dans son adresse à la cérémonie d’inauguration, le président de la République Macky Sall a mis l’accent dans son propos sur le l’importance du tronçon dans la connectivité des localités entre elles et avec les pays voisins.



"Cette route contribuera à renforcer l’accessibilité des localités de la région ainsi que la connectivité entre elles et les pays voisins dont le Mali, un de nos partenaires commerciaux de premier choix", a déclaré Macky Sall.



Selon la Présidence de la République du Sénégal, la construction de cette route s’inscrit dans la mise en œuvre soutenue du Plan Sénégal Emergent (PSE). La même source souligne que le volet développement des infrastructures de qualité est un élément moteur amplificateur de la dynamique de croissance qui est elle-même génératrice d’emplois et de ressources.



Ce mercredi 28 décembre 2022, le chef de l’État va présider un Conseil des ministres décentralisé dans la région de Tambacounda.



