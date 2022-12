Touba : Serigne Mountakha Mbacké « s’allie » aux FDS pour la sécurité de la Ville sainte - adakar.com

News Société Article Société Touba : Serigne Mountakha Mbacké « s’allie » aux FDS pour la sécurité de la Ville sainte Publié le mercredi 28 decembre 2022 | Senego

La sécurisation dans le titre foncier de la capitale du mouridisme est désoramais réservée exclusivement à la police et à la gendarmerie. L’annonce est faite ce lundi soir par le Khalife général des mouride lui-même.

C’est donc la fin de mission pour les deux polices religieuses de Touba ! Safinatoul Amane et Xudamul Xadim ne sont plus chargées de veiller au respect des bonnes mœurs dans la cité religieuse. Ainsi, Modou Diop Diaobé et ses hommes sont désarmés suite à une décision prise par le Patriarche de Darou Miname.



L’information a été donnée par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l’occasion d’une rencontre avec les autorités sécuritaires et administratives locales.



Quelques jours après le braquage d’une station-service à Ndamatou et l’agression mortelle d’une fillette à Dianatou Mahwa, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a plaidé pour le renforcement de la sécurité à Touba. Le patriarche de Darou Miname a fait des recommandations allant dans ce sens.









Le khalife général des mourides avait convié, ce mardi, les autorités sécuritaires et administratives locales, en présence de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.



Le sous-préfet de Ndame, le commissaire Sène, Chef du commissariat spécial de Touba, le capitaine Wade, Commandant de la compagnie de gendarmerie de Touba ont pris part à cette rencontre.



#SécuritéDeLaVilleSainte #SerigneMountakhaMbacké #Touba