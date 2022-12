Abdoulaye Cissé : « Après les dossiers sous le coude, Macky se couche sur le rapport de la cour des comptes » - adakar.com

Abdoulaye Cissé : « Après les dossiers sous le coude, Macky se couche sur le rapport de la cour des comptes » Publié le mercredi 28 decembre 2022

Abdoulaye Cissé est très remonté contre Macky Sall après la publication du rapport de la cour des comptes sur le scandale du fonds de force-Covid-19. Le journaliste n’est pas rassuré par les propos du président. « Ses faits et gestes foulent aux pieds la gestion de la transparence et la bonne gouvernance », dénonce-t-il.



« Les éléments de réponses apportés par la mouvance présidentielle ne tiennent pas, notamment sur la bonne gouvernance avec la création de l’Ofnac entre autres… », a démonté Abdoulaye Cissé.



Le journaliste de soutenir que « tous les faits et gestes de Macky foulent aux pieds la gestion de la transparence et la bonne gouvernance. Il l’avait dit, les rapports de dossiers qui ont épinglé des autorités sur son régime, sont sous son coude, d’autres sous son genou. Aujourd’hui, il est couché sur le rapport de la cour des comptes. »



A l’en croire, les gens ne croient pas à ce qu’il a dit, lors du conseil des ministres, en ordonnant le premier ministre, Amadou Ba, de donner une suite à ce dossier. « Il fallait pas la peine », dit-il avant de déclarer ce sont ces moments que le peuple attend le procureur



