Bulletin météo du soir: "La fraicheur nocturne et matinale sera de mise dans l'ensemble du territoire avec des températures minimales qui varieront entre 15 et 22° C" Publié le mardi 27 decembre 2022

Le croissant lunaire

Au cours de cette nuit et au petit matin, le ciel sera passagèrement nuageux sur une bonne partie du territoire.



Toutefois, des bandes de nuageux denses pouvant occasionner des pluies faibles à modérées seront notées sur les localités Est et Centre du pays, notamment à Bakel, Tambacounda, Koungheul et Kaffrine, au courant de cette nuit.



Quant à la journée de demain, un ciel passagèrement nuageux à nuageu prédominera sur la quasi-totalité du pays.



En raison d’une baisse progressive des températures journalières, la chaleur sera moins sensible dans les régions Centre et Sud où les maximas tourneront autour de 33°C.



La fraicheur nocturne et matinale sera de mise dans l’ensemble du territoire avec des températures minimales qui varieront entre 15 et 22° C.



Les visibilités seront généralement bonnes .

L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée !