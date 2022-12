En Afrique, les compagnies d’assurance sont rentables mais les populations s’en méfient - adakar.com

News Afrique Article Afrique En Afrique, les compagnies d’assurance sont rentables mais les populations s’en méfient Publié le mardi 27 decembre 2022 | RFI

Le Gabon a accueilli, la semaine dernière, le 30e anniversaire de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), le régulateur du marché de l’Assurance dans 14 pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Selon le bilan publié, 30 ans après sa création, les sociétés d’assurance de la zone sont rentables, gagnent beaucoup d’argent alors que les populations se méfient et n’ont pas du tout confiance dans les sociétés d’assurance. Le taux de pénétration de l’assurance en Afrique francophone n’est que de 2%.



Avocat et expert en assurance, le Togolais Sylvestre Gossou estime que la pauvreté est la véritable cause de la faible pénétration de l’assurance en Afrique de l’Ouest et du Centre: « Il faut assurer les besoins de base, le quotidien. Les populations n’ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir s’assurer. C’est une réalité. »