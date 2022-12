Affaire Sonko au Sénégal: le gynécologue qui a examiné Adji Sarr se dit menacé - adakar.com

Affaire Sonko au Sénégal: le gynécologue qui a examiné Adji Sarr se dit menacé Publié le mardi 27 decembre 2022 | RFI

Adji Sarr après sa confrontation avec Ousmane Sonko, le 6 décembre 2022.

Au Sénégal, le gynécologue qui avait établi le certificat médical d'Adji Sarr, la jeune femme qui accuse de viols l’opposant Ousmane Sonko, se dit harcelé et craint pour sa vie. Alors que l’affaire est encore devant les tribunaux, des individus qu’il n’identifie pas le suivraient et attaqueraient régulièrement sa voiture. Il demande donc à être protégé. L’ONG Amnesty International lui apporte son soutien et a appuyé sa demande auprès du ministre de l’Intérieur.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



C’est un acteur clé au cœur d’une affaire politico-judiciaire explosive. En février 2021, le Dr Alfousseyni Gaye est appelé pour ausculter Adji Sarr, masseuse au salon Sweet Beauty. La jeune femme dit alors avoir été violée à plusieurs reprises par le leader politique d’opposition Ousmane Sonko. Le Dr Gaye établit un certificat médical qui fait état d’une déchirure de l’hymen ancienne.