Vague de fraicheur: les prévisions météo de l’ANACIM - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Vague de fraicheur: les prévisions météo de l’ANACIM Publié le mardi 27 decembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La qualité de l`air va continuer à se dégrader à Dakar

Tweet

Météo du mardi 27/12/22



Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera ensoleillé à passagèrement nuageux sur la moitié Nord, devenant nuageux à couvert sur les régions sud et Centre-est du pays avec des risques de fines gouttes dans la journée du mercredi.



Malgré une légère baisse des températures, la chaleur persistera sur la quasi-totalité du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 27° et 30°C dans la zone Nord et le littoral et entre 34° et 36°C ailleurs.



La fraicheur nocturne et matinale sera de mise sur l’ensemble du pays.

Les visibilités seront généralement bonnes .



Restez avec nous pour la suite de l’actualité météo Un bulletin météo spécial à venir!

L’ANACIM vous souhaite un agréable mardi!