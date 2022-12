Le cri d’alarme des producteurs de coton ouest-africains - adakar.com

Le cri d'alarme des producteurs de coton ouest-africains Publié le mardi 27 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

La production de coton au Sénégal

C’est une campagne 2022-2023 « désastreuse » selon les producteurs de coton de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal ou encore Togo. Les champs ont été infectés par un nouveau parasite de type « jasside ». L’Association des producteurs de coton africains (Aproca) s’est réunie du 19 au 21 décembre à Dakar pour un état des lieux et faire des recommandations.



Le parasite est apparu pour la première fois en juillet, et l’invasion a pris tout le monde de court, explique le Malien Youssouf Djimé Sidibe, secrétaire permanent de l’Aproca, l’Association des producteurs de coton africains. Selon lui, les pertes sont estimées « entre 20 à 40, voire 50% » de la production dans les pays touchés.



« Ces attaques, vu son caractère, sa période d'apparition, la durée, sa généralisation, nous la qualifions “d'extraordinaire”. C'est pourquoi nous sollicitons aux États de la déclarer comme une calamité naturelle. C'est clair que ça crée une situation de désarroi total et nous serons dans une position cette année où beaucoup de producteurs ne vont pas pouvoir rembourser leur crédit. »