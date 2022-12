Coopérative d’habitat des grands moulins de Dakar : Un don de 235 parcelles à Diamniadio réceptionné par le personnel - adakar.com

News Société Article Société Coopérative d’habitat des grands moulins de Dakar : Un don de 235 parcelles à Diamniadio réceptionné par le personnel Publié le mardi 27 decembre 2022 | lactuacho.com

La coopérative d’habitat des cadres locaux des Grands Moulins de Dakar a reçu ce vendredi 23 décembre 2022 des mains de la direction générale un don de 235 parcelles à usage d’habitation situées à Diamniadio. Un geste très salué par le personnel.



M. Michel Ngor Faye Président de la coopérative des GMD, chargé des relations extérieures a souligné : « Une très grande satisfaction, nous avons fait un périple de 7 ans, périples durant lesquels, nous avons eu beaucoup de télescopages. Nous avons pu sauter plusieurs haies, nous avons remporté plusieurs victoires, nous avons pu avoir l’adhésion des membres du personnel, et aujourd’hui, nous avons pu finaliser la démarche, nous venons de recevoir un lot de 235 parcelles, titres fonciers qui ont été données par la direction à son personnel au franc symbolique ».



Il rajoute : « Avant cela, il y avait une enveloppe financière qui a été dégagée, distribuée à certaines personnes, quatre à cinq personnes qui faisaient le remboursement et d’autres personnes prenaient le relais, un système de prêt qui était là, qui ne pouvait servir l’ensemble du personnel. Le nouveau directeur étant arrivé, il a vu qu’il fallait accélérer la cadence et pour donner des parcelles au plus grand nombre de personnes alors, il a engagé ce projet qui a abouti à la distribution des 235 parcelles. Aujourd’hui, nous sommes en train de transférer aux 177 personnes qui sont actives aux Grands Moulins de Dakar. Nous avons d’autres personnes qui sont parties à la retraite et qui auront leurs parcelles par la suite ».