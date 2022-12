Macky Sall décide d’allouer une subvention annuelle de 1 milliard de francs CFA aux cultures urbaines, dès 2023 - adakar.com

Le président de la République a décidé d’allouer 1 milliard de francs CFA par an au Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU), à partir de l’année prochaine, appris l’APS, lundi, auprès du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.



Macky Sall a annoncé cette mesure lors d’une audience accordée à 25 leaders du mouvement hip-hop sénégalais, dimanche, ‘’dans le cadre de l’initiative Taaru Rap Galsen’’.



‘’Le président de la République a pris plusieurs mesures, notamment l'effectivité de l'augmentation du budget du Fonds [de développement des cultures urbaines], en faisant évoluer la dotation de 600 millions de francs CFA, le budget prévu pour 2023, à 1 milliard de francs CFA’’, affirme un communiqué du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.



Le FDCU a été créé en 2017, avec une dotation annuelle de 300 millions de francs CFA destinée à financer des projets mis en œuvre par les promoteurs des cultures urbaines, rappelle la même source.



Elle ajoute que le gouvernement avait décidé d’allouer 600 millions de francs CFA par an au FDCU, à partir de 2023.



Maintenant, Macky Sall a décidé de créer le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), en remplacement du Fonds de développement des cultures urbaines, en plus d’augmenter sa dotation annuelle, selon le service chargé de la communication au ministère de la Culture et du Patrimoine historique.



Une direction, une administration générale et un conseil d’administration seront créés pour diriger le FDCUIC, selon le communiqué.



Il ajoute que les promoteurs des cultures urbaines seront ‘’fortement’’ représentés au sein de ces organes, dont l’un leur sera confié.



Le Fonds de développement des cultures urbaines est administré par la direction des arts, qui est placée sous la tutelle du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.



Lors de l’audience accordée aux leaders du mouvement hip-hop, Macky Sall a promis de mettre à leur disposition un ‘’siège national’’, qui va abriter les ‘’structures et associations des cultures urbaines’’.



Selon le communiqué, le chef de l’Etat a annoncé une autre décision qu’il va prendre, celle de rattacher le bureau des cultures urbaines de la présidence de la République au ministère de la Culture et du Patrimoine historique.



Il s’est engagé aussi à soutenir la création d’une chaîne de télévision dédiée aux cultures urbaines, la ‘’Hip-hop TV’’.



Macky Sall a promis en même temps d’octroyer des bourses de formation aux professionnels des métiers de la culture.



De même s’est-il engagé à faciliter l’accès des artistes et des entrepreneurs culturels aux financements octroyés par la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.



Il assuré les acteurs des cultures urbaines reçus en audience de sa volonté d’offrir des voyages d'études et de production à 19 artistes, ‘’dans un pays ami’’ du Sénégal.



