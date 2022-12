Aïssata Tall Sall sur le séminaire de Benno : « Il était destiné à restructurer la coalition » - adakar.com

Aïssata Tall Sall sur le séminaire de Benno : « Il était destiné à restructurer la coalition » Publié le mardi 27 decembre 2022 | Senego

Séminaire de Benno : restructuration à l’ordre du jour, selon Aïssata Tall Sall. Invitée dans l’émission « Grand Jury » de la Rfm, Me Aissata Tall Sall est revenue sur le séminaire de Benno sur la candidature du Président Sall pour 2024.



D’après Me Tall, « ce séminaire était destiné à restructurer ou mieux structurer la coalition. Par exemple, certains ont pensé que Benno doit être représentée au niveau régional. Donc il a beaucoup été question de rendre la coalition beaucoup plus performante et se mettre en ordre de bataille pour notre candidat. Alors qui est notre candidat ?”. A cet effet, elle précise que leur candidat sera celui que choisira Benno.



