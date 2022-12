Rapport Cour des Comptes – Sonko: « Macky Sall mo lène di encouragé, mo takh kou gnou si diapp dou moudji féne » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rapport Cour des Comptes – Sonko: « Macky Sall mo lène di encouragé, mo takh kou gnou si diapp dou moudji féne » Publié le mardi 27 decembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Sénégal: Ousmane Sonko confiant après sa première audition pour viols

Tweet

Dans sa déclaration du jour, Ousmane Sonko est revenu sur le Rapport de la Cour des Comptes qui défraie la chronique depuis sa publication. Le leader de Pastef a indiqué que l’histoire lui a donné raison rappelant qu’il avait, à l’époque, attiré l’attention sur l’utilisation des Fonds de la Force Covid-19.

Le maire de Ziguinchor pense, par ailleurs, qu’il n’y aura pas de suite dans cette affaire et que ces rapports vont comme les autes mourir dans les tiroirs.





« Ce n’est pas une première, la Cour des Comptes, l’OFNAC, le Centif, et l’Inspection Général d’Etat déposent depuis des années des rapports mais c’est lui, Macky Sall, qui les bloque », a fait savoir Sonko. Et d’ajouter : « c’est Macky Sall le parrain. C’est lui qui les encourage en leur disant je vous donne la responsabilité, prenez et allez faire de la politique, allez corrompre les sénégalais pour qu’ils votent pour moi. Tout ce qui vous arrivera je vais le gérer. Raison pour laquelle, tous les dossiers des personnes épinglées vont mourir dans les tiroirs », a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploitée par Senego.



#MackySall #OusmaneSonko

#RapportCourDesCompts