Ousmane Sonko: « Nous avons recensé plus de 50 scandales depuis que Macky Sall est Président de la République » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko: « Nous avons recensé plus de 50 scandales depuis que Macky Sall est Président de la République » Publié le mardi 27 decembre 2022 | Partis Politiques

© Autre presse par DR

Sénégal: Ousmane Sonko revient sur son audition face au juge et dénonce les «comploteurs»

Tweet

Ousmane Sonko charge Macky Sall. Le président du parti Pastef estime que ce dernier protège ses ministres. Le maire de Ziguinchor qui a fait une déclaration ce lundi ne pense pas que l’Etat va aller jusqu’au bout en ce qui concerne le Rapport de la Cour des Comptes sur les Fonds de la Force Covid-19. Selon lui, beaucoup de rapports ont été donnés au Chancelier mais rien.



« Il n’y a qu’un seul responsable et c’est Macky Sall. Vous avez entendu l’autre jour le ministre des Finances dire faites moi confiance, on va donner ce rapport au ministre de la Justice qui va à son tour le donner au Procureur. Combien de rapports ont été donnés au chancelier? », s’est-il interrogé.



Plus de 50 scandales depuis 2012



Ousmane Sonko révèle que plus de 50 scandales sont bloqués entre le ministre de la Justice et le Procureur. « Nous avons recensé plus de 50 scandales depuis que Macky Sall est Président de la République. Ces scandales sont bloqués entre le ministre de la Justice et le Procureur. Donc ils vont comme d’habitude essayer de faire oublier ces dossiers ou bien prendre les seconds couteaux et protéger les ministres concernés. Cela s’est toujours passé comme ça », a-t-il laissé entendre dans cette vidéo, décryptée par Senego.



#MackySall #OusmaneSonko #ScandalesRégimeMackySall