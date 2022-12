Tournée économique: le président Macky Sall à Tambacounda où doit se tenir un Conseil des ministres - adakar.com

Le président de la République Macky Sall est arrivé, ce lundi 26 janvier 2022, en fin de journée, à Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal, pour un séjour officiel de quatre jours.



Le président Macky Sall a atterri à l’aéroport de Tamba, accueilli par un détachement de l’armée, les autorités locales et des membres du gouvernement.



Dans les rues de la ville, le président Macky Sall a eu droit à un accueil chaleureux et enthousiaste qui lui a été aussi réservé par les populations de Tambacounda.



Cette visite du chef de l’État rentre dans le cadre d’une tournée économique qui verra la ville de Tambacounda abriter un Conseil des ministres décentralisé, le mercredi 28 décembre 2022.



Le programme de la tournée économique du chef de l’État comprend notamment l’inauguration officielle du tronçon Tamba-Kidira et du camp militaire de Goudiry. Le chef de l’État va également lancer des travaux publics.



Le séjour de quatre jours du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement sera aussi mis à profit pour des rencontres avec divers acteurs socio-économiques de la région de Tambacounda.



Makhtar C.