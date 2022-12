Rapport Cour des Comptes, Aïssata Tall Sall rassure bailleurs et partenaires du Sénégal - adakar.com

Rapport Cour des Comptes, Aïssata Tall Sall rassure bailleurs et partenaires du Sénégal
Publié le lundi 26 decembre 2022

Interrogée sur l’utilisation des fonds octroyés dans le cadre de la riposte contre la covid-19 par les partenaires étrangers, Aissata Tall Sall rassure et précise que ces derniers ne sont pas fâchés, en tout cas, pour ceux qu’elle a déjà vus.

“Et je vais continuer à voir les autres. Et hier encore, le président de la République me disait d’arrêter un calendrier de rencontres avec l’ensemble de nos partenaires, des diplomates des pays étrangers accrédités à Dakar et certainement d’autres partenaires techniques pour leur expliquer ce qui se passe. Parce que comme je l’ai dit, nous sommes dans un exercice de transparence, de redevabilité, parce que, c’est cela qu’a voulu le président de la République », a-t-elle fait savoir.

Poursuivant, elle affirme “hier déjà, j’étais en déjeuner avec les diplomates de l’Union européenne. Nous avons beaucoup parlé de ce rapport de la Cour des Comptes. J’ai donné la position, la version et les éléments que le gouvernement du Sénégal met à la disposition de ses partenaires. Je peux vous dire que non seulement, ils ont compris, mais ils ont accepté…”



