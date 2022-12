IFFHS Awards 2022 : Aliou Cissé nominé au prix du meilleur sélectionneur au monde - adakar.com

IFFHS Awards 2022 : Aliou Cissé nominé au prix du meilleur sélectionneur au monde Publié le lundi 26 decembre 2022

© Autre presse par DR

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Comme chaque année, l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), va décerner son trophée d’« Entraîneur de l’année ».



Et ce dimanche, ils ont dévoilé sur leur site web la liste des 20 nominés avec notamment la présence des sélectionneurs africains à savoir Aliou Cissé (Sénégal) et Walid Regragui (Maroc).



La liste compte, entre autres, le sélectionneur de l’équipe de l’Argentine Lionel Scaloni, vainqueur du Mondial-2022, le Français Didier Deschamps, finaliste au Qatar et lauréat du trophée en 2020, et Zlatko Dalić, qui a décroché la troisième place du dernier Mondial avec la Croatie.



Selon l’IFFHS, le candidat qui succédera au sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, sera connu début janvier 2023



