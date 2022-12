Birahim Seck à Aissata Tall Sall: « Mme la Ministre, Bët bu rusul toj, ces partenaires sont au courant de tout » - adakar.com

Birahim Seck à Aissata Tall Sall: « Mme la Ministre, Bët bu rusul toj, ces partenaires sont au courant de tout » Publié le lundi 26 decembre 2022

Conférence de presse du nouveau Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck(Photo en vert)

Birahim Seck recadre Aissata Tall Sall, ministre des Affaires Etrangères du Sénégal. Après la sortie de cette dernière dans l’émission « Grand Jury » de la RFM sur le rapport de la Cour des Comptes, la réponse du Coordonnateur du Forum Civil n’a pas tardé. En effet, sur son compte Twitter visité par Senego, il a indiqué que le déminage doit se faire devant le juge.



« Mme la Ministre, « bët bu russul toj! », ces partenaires et diplomates sont au courant de tout. Aussi, nous informerons leurs parlements. Le déminage doit se faire devant le juge, en plus des mesures à prendre par le Président », a-t-il écrit.



Aissata Tall Sall a affirmé ce dimanche avoir entamé des visites auprès des chancelleries étrangères et des partenaires pour faire la pédagogie de l’utilisation des fonds octroyés dans le cadre de la riposte contre la covid-19. » Je peux vous dire qu’ils ne sont pas fâchés, en tout cas, pour ceux que j’ai déjà vus », a-t-elle fait savoir.



