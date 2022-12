Affaire Adji Sarr: le SAMES apporte son soutien au Dr Alphousseyni Gaye - adakar.com

Affaire Adji Sarr: le SAMES apporte son soutien au Dr Alphousseyni Gaye Publié le dimanche 25 decembre 2022

© Autre presse par DR

Le gynécologue obstétricien, Dr Alphousseyni GAYE

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) apporte son soutien indéfectible au camarade Alphousseyni GAYE, gynécologue obstétricien, en Service à l'Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff qui a publiquement émis des craintes relatives à sa sécurité.



Le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES a pris contact avec le camarade dès les premières heures qui ont suivi sa sortie médiatique, pour lui témoigner la solidarité de tous les membres du Syndicat.



Le SAMES demande à l’Etat du Sénégal de prendre toutes les dispositions utiles pour lui garantir une sécurité optimale le SAMES constate, au-delà de celle affaire, qu'il est devenu quasi systématique que les rapports d'expertise des praticiens, requis par l'autorité judiciaire se retrouvent reproduits in extenso sur la place publique.



Cette situation est de nature à exposer de manière récurrente les experts médico-judiciaires, ainsi que leurs familles à une insécurité notoire.



Le SAMES invite tous les acteurs concernés, à tout mettre en œuvre pour éradiquer cette forfaiture, hautement préjudiciable au service public de la justice.



Le SAMES exhorte tous les praticiens à s’investir localement pour la matérialisation des Unités Medico-judiciaires. pour permettre une meilleure prise en charge des dossiers médico-légaux.



Se prononçant sur l'actualité nationale, le SAMES se félicité du travail remarquable de la Cour des Comptes.



Le SAMES rappelle que la crise sanitaire liée à la pandémie a Covid-19 a été très éprouvante pour les agents de santé. Certains, engagés au front, ont perdu la vie. Il en est de même pour certains membres de leurs familles.

Les sacrifices considérables des acteurs sur le terrain ont permis au Sénégal d’avoir été remarquable au niveau international.



Le SAMES engage les autorités compétentes à suivre toutes les recommandations de la Cour pour une reddition correcte des comptes.



Le SAMES invite l’Etat à éponger tous les arriérés dus aux agents des CTE.



Le BEN souhaite à tous les acteurs de la Santé et de l’Action sociale, ainsi qu'au peuple sénégalais une bonne tête de Noël et une excellente fin d'année 2022.



Le 24 décembre 2022



Le Bureau Exécutif National