Gestion des fonds covid-19 : Les éléments de réponse du gouvernement au rapport de la Cour des comptes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Gestion des fonds covid-19 : Les éléments de réponse du gouvernement au rapport de la Cour des comptes Publié le vendredi 23 decembre 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Le directeur du Budget, Mamadou Moustapha Ba

Tweet

Sur instruction du Président de la République, le gouvernement a apporté ce vendredi des explications sur la gestion des fonds force Covid 19, lors d’une rencontre avec la presse au Radisson. Sous l’égide du ministre de Finances, Mamadou Moustapha Ba, le gouvernement a apporté sa version des faits de manière détaillée après la publication du Rapport de la Cour des Comptes qui défrayé la chronique. En intégralité les arguments du gouvernement.

La Cour des Comptes vient de publier son rapport sur l’audit de la gestion des fonds Covid-19, conformément à ses missions d’assistance au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale, missions prévues par la Constitution ainsi que par la loi n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur ladite Cour.



Tout d’abord, il convient de rappeler que la transparence, la promotion de la bonne gouvernance et la reddition des comptes demeurent des piliers de la politique de la Nation définie parMonsieur le Président de la République, son Excellence Macky SALL, depuis son accession à la magistrature suprême.

Commentaires