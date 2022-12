Dakar abritera la 16e édition d’eLearning Africa du 24 au 26 mai 2023

© Autre presse par DR/eLeaning Africa

eLearning Africa 2019: L`expertise française figure en bonne place

L`expertise française figure en bonne place dans l`édition 2019 de la conférence et de l`exposition la plus respectée d`Afrique sur l`éducation et la formation soutenues par la technologie. Cette année, eLearning Africa se réunit à Abidjan du 23 au 25 octobre sous le thème "Apprentissage et employabilité".