Rapport de la Cour de comptes: Exigences de la Société civile et et appel à la manifestation du 30 décembre 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rapport de la Cour de comptes: Exigences de la Société civile et et appel à la manifestation du 30 décembre 2022 Publié le jeudi 22 decembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Déclaration des associations de la société civile

Tweet

La Cour des comptes a publié la semaine dernière son rapport d’audit des fonds force COVID-19. Ce rapport a révélé des manquements, des irrégularités et de graves présomptions scandaleuses de

détournement de derniers publics.



Dans ses conclusions, la Cour a entre autres formulé, 12 demandes d’ouvertures d’une information judiciaire et préconise, plusieurs types de sanctions contre les mis en cause : DAGES, Ministres et autres fonctionnaires.



Fort de cela, nous autres organisations de la société civile réclamons

1. La démission de toutes les mises en cause ou à défaut qu’ils soient démis de leur fonctions

2. Le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés ;

3. L’ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la cour

4. La mise en place d’un comité de suivi des dites recommandations avec l’implication de la société civile



Nous interpellons directement le chef de l’Etat pour l’application rigoureuse de ces ditesvrecommandations.



Par ailleurs ,nous organisons un rassemblement pacifique à la place de la nation le vendredi 30 décembre à 15 heures auquel nous invitons toutes les forces vives de la nation .



Ont signé:



Cosce (Collectif des Organisations de la société civile pour les élections)

Y’en a marre

Africa joom center

OSIDEA

ONDH

ONG 3D

Ligue Sénégalaise des droits de l’homme

RADDHO

Réseau siggil jiguen

Forum du justiciable

Frapp

Nittu Deug Valeurs





Fait à Dakar



le 22/12/2022