Cryptomonnaie : 200 Sénégalais grugés de 700 millions FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Cryptomonnaie : 200 Sénégalais grugés de 700 millions FCFA Publié le jeudi 22 decembre 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sénégal: la BCEAO va tester l’e-paiement à grande échelle en août pour combattre la pénurie de petite monnaie dans le pays

Tweet

Le PDG de la société Crypto Investissement, S. A. Gnao a été arrêté par la police de Dieuppeul : il est soupçonné d’avoir fraudé deux cent personnes, pour plus de 700 millions FCFA, dans une arnaque à la cryptomonnaie.



Le mis en cause, un ressortissant togolais avais mis en place la société Crypto Investissement dont il était le président directeur général.



Selon les informations de Libération, l’entreprise proposait à ses clients des investissements dans les cryptomonnaies.



En réalité, il s’agissait d’une escroquerie bien rodée. Pour ferrer ses cibles, S. A. Gnao n’hésitait pas, dans un premier temps, à leur verser des bénéfices qu’il aurait obtenus grâce aux « bons » investissements.



Ce qui les poussait à investir encore plus. Grâce à ce modus operandi, S. A. Gnao a roulé dans la farine au moins 200 personnes pour un préjudice de 700 millions FCFA.



La Sûreté urbaine mise à contribution a interpellé une collaboratrice de Gnao. Cette dernière a été d’ailleurs jugée et condamnée à une peine de prison ferme.



A signaler que les escrocs recourent souvent aux monnaies virtuelles. Ils vous promettent de gros gains pour vous appâter et disparaitre avec votre argent. Souvent, ils ont l’air si crédibles que c’est un jeu d’enfant pour eux de vous piéger.