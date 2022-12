Le groupe Bolloré cède officiellement ses activités africaines à l’armateur MSC - adakar.com

Économie Le groupe Bolloré cède officiellement ses activités africaines à l'armateur MSC Publié le jeudi 22 decembre 2022 | RFI

Le groupe Bolloré

Le groupe Bolloré

Bolloré annonçait le 1er décembre avoir obtenu les autorisations réglementaires pour la réalisation de la cession de ses activités logistiques en Afrique au profit de l'armateur italo-suisse MSC. C'est chose faite depuis ce mercredi 21 décembre.



Dans un communiqué, l'entreprise française annonce la réalisation ce mercredi de la cession à 100 % de Bolloré Africa Logistics au Groupe MSC. Cela concerne l'ensemble des activités de transport et logistique du groupe Bolloré sur le continent, dans une transaction qui s'est faite pour un montant total de 5,7 milliards d'euros. Au total, 42 ports, 16 terminaux conteneurs, dont 7 pour le trafic roulier, 2 terminaux à bois et un terminal fluvial, en plus de 2 700 kilomètres de rail et 74 agences africaines.





