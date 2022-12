Covid-19: 01 nouvelle infection, aucun décès et 01 guérison au Sénégal, ce jeudi - adakar.com

News Santé Article Santé Covid-19: 01 nouvelle infection, aucun décès et 01 guérison au Sénégal, ce jeudi Publié le jeudi 22 decembre 2022 | aDakar.com

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé, ce jeudi 22 décembre 2022, une nouvelle infection sans de nouveaux décès enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures.



Les autorités sanitaires ont, en effet, rapporté 01 nouvelle contamination. Elle provient d'un échantillon de 201 tests, représentant un taux de positivité de 0,49%.



"Les cas positifs sont répartis comme suit: 00 cas contact suivi par nos services, 00 cas importé enregistré à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, et 01 cas issu de la transmission communautaire", indique le communiqué du jour.



Le ministère de la Santé n'a rapporté aucun nouveau décès enregistré dans les établissements sanitaires du pays. Le bilan macabre reste à 1968 morts.



Selon les services sanitaires, 01 patient a été testé négatif et déclaré guéri. Il devra sortir d'hospitalisation dans les prochaines heures. Par ailleurs, aucun patient en situation grave est pris en charge dans les services de réanimation des structures médicales.



Concernant les autres patients, leur état de santé est jugé stable.



"À ce jour, 88899 cas ont été déclarés positifs dont 86910 guéris, 1968 décès, et donc 20 encore sous traitement", a résumé le ministère.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se faire vacciner dans les différents points de vaccination érigés à Dakar et dans les structures de santé à l'intérieur du pays.



Par ailleurs, les populations sont également appelées au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il s'agit notamment du port obligatoire du masque, du lavage régulier des mains et du respect de la distanciation physique.



Makhtar C.