Les conséquences de Qatar 2022 sur le Classement mondial FIFA/Coca-Cola
Publié le jeudi 22 decembre 2022 | FIFA.com

Le Maroc a gagné 11 places au Classement mondial, l’Argentine championne du monde rate la première place de peu.



La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a rendu son verdict dimanche soir et les conséquences des résultats des 32 participants au tournoi qatarien sont désormais visibles sur le nouveau Classement mondial FIFA/Coca-Cola publié ce jeudi matin.



Le Maroc (11e, +11) et l’Australie (27e, +11) ont enregistré les plus fortes progressions au classement. Les Lions de l’Atlas ont même obtenu le titre honorifique de "Plus forte progression de l’année" après avoir remporté davantage de points (142) que toute autre équipe depuis la fin de l’année 2021. Les Marocains occupent leur meilleur classement depuis avril 1998.



Le Cameroun (33e, +10), la Croatie (7e, +5) et le Japon (20e, +4) profitent également de leur bons résultats au Qatar, contrairement au Danemark (18e, -8) et à la Belgique (4e, -2) qui paient leurs mauvaises prestations mondialistes.



L’Argentine (2e, +1), fraîchement couronnée championne du monde, a grimpé au classement mais ratent la première marche sur le plus petit des écarts : deux points de classement empêchent en effet l’Albiceleste de doubler son vieux rival du Brésil (1er, =), pourtant éliminé par la Croatie (1-1, tab 4-2) dès les quarts de finale.



Si les hommes de Lionel Scaloni avaient réussi à tenir leur avance 2-0 sur la France (3e, +1) dans le temps réglementaire en finale, ils seraient premiers aujourd’hui. Nul doute que le titre de champions du monde les aura consolés.



En tout cas, les prochaines éditions du Classement mondial FIFA/Coca-Cola risquent d’être fascinantes au vu de la petite marge qui séparent les trois premiers.



Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 6 avril 2023.