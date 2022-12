KOLDA - VIOL DE SA NIÈCE EN PLEINE BROUSSE Amadou Sané prend 10 ans ferme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers KOLDA - VIOL DE SA NIÈCE EN PLEINE BROUSSE Amadou Sané prend 10 ans ferme Publié le jeudi 22 decembre 2022 | Enquête Plus

Tweet



Un jeune homme de 19 ans vient d’être condamné à 10 ans de prison ferme par la chambre criminelle de Kolda, ce mardi 20 décembre. Amadou Sané, cultivateur de son état, a été reconnu coupable du viol de sa nièce de 13 ans.







La victime K. S. est la nièce du condamné. Le 21 février 2021, jour des faits, Amadou Sané s’était rendu au domicile de la victime et lui avait demandé de l’accompagner au village de Maoundé Banda, dans le département de Vélingara, où se tenait une soirée dansante. L’adolescente avait refusé, mais son oncle avait insisté jusqu’à la convaincre.



Arrivés en pleine brousse aux environs de 21 h, Amadou Sané a garé sa moto et a demandé à la fille de descendre. La victime a expliqué aux juges qu’une fois descendue, l’accusé l’a frappée avec un gros bâton, a sorti un couteau et a menacé de la tuer, si elle refuse d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Prise de peur, elle a accepté. Après le forfait, elle a saigné et ses habits étaient tachetés de sang, dit-elle.



Après cela, poursuit la victime, ils se sont rendus à la soirée. Mais ils sont rapidement retournés sur leurs pas. La fille souligne qu’Amadou Sané l’a accompagnée jusque chez elle, vers 23 h, au moment où tous les membres de sa famille étaient déjà au lit. Une nouvelle fois, déclare l’adolescente, Amadou Sané l’a menacée de mort et lui a intimé l’ordre de garder le secret.



Mais elle a été incapable de garder cela pour elle. Le lendemain matin, ajoute-t-elle, elle a informé son grand frère et sa mère de sa mésaventure. Des relations sexuelles avec pénétration confirmées par le certificat médical qui atteste d’ailleurs une déchirure récente de l’hymen.



Hier, à l’énoncé du verdict, le condamné a baissé la tête, après deux heures d’audience. Dans cette procédure, l’accusé avait reconnu les faits, à l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction. Mais à la barre, il a vigoureusement contesté le viol. Selon ses dires, ils se sont effectivement rendus à la soirée, mais il ne l’a jamais touchée.



Malgré cette volte-face, la chambre criminelle a suivi le réquisitoire du procureur qui avait demandé 10 ans de réclusion criminelle contre l’accusé, du fait que les crimes pour lesquels Amadou Sané est poursuivi sont constants.



Une peine qui vient de sanctionner le comportement d’Amadou Sané qui avait 18 ans, lorsqu’il abusait sexuellement de sa nièce qui avait 13 ans. L’avocat de l’accusé, Me Pape Samba So, avait soutenu qu’il y a un doute qui plane dans cette affaire et que la victime n’était pas constante dans ses déclarations, avant de solliciter de la chambre criminelle l’acquittement de son client.



Peine perdue, Amadou Sané a été condamné à 10 ans de prison. Cette condamnation a été perçue par certaines femmes venues assister à l’audience comme une maigre consolation, pour une région où plus d’une centaine de filles sont victimes de viol.



NFALY MANSALY



Section: social