Les autorités gambiennes déclarent avoir déjoué une tentative de coup de force

Le gouvernement de la Gambie a déclaré mercredi avoir déjoué une tentative de coup d’Etat militaire la veille. Quatre soldats sont arrêtés.



«Le gouvernement de la Gambie annonce avoir déjoué un coup d’Etat, sur la base de renseignements indiquant que certains soldats de l’armée gambienne complotaient pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Adama Barrow», a écrit, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Ebrima G. Sankareh, porte-parole du gouvernement et conseiller présidentiel. Les quatre soldats arrêtés sont interrogés par la police militaire et trois complices sont recherchés, a-t-il dit.



«Le gouvernement invite instamment les citoyens, les résidents et les membres des corps diplomatique et consulaire à vaquer normalement à leurs occupations; la situation est totalement sous contrôle et il n’y a pas lieu de paniquer», a-t-il dit.