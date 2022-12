Révélations surprenantes de El Malick Ndiaye sur les audios de Adji Sarr : « Saviez-vous que.. » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Révélations surprenantes de El Malick Ndiaye sur les audios de Adji Sarr : « Saviez-vous que.. » Publié le mercredi 21 decembre 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Adji Sarr après sa confrontation avec Ousmane Sonko, le 6 décembre 2022.

Tweet

El Malick Ndiaye vient de s’exprimer de nouveau autour des messages audios envoyés par Adji Sarr à MC Niass avec une révélation de taille.



Selon le membre du Pastef, Ousmane Sonko a de nouveau marqué de vrais points dans sa bataille judiciaire avec l’ex masseuse de Sweet Beauty. El Malick Ndiaye révèle notamment le nombre pléthorique de messages audios.



« Saviez-vous qu’en réalité, il y a plus de 27 messages audios. Ousmane Sonko a encore une victoire écrasante. Le jubilé sera du même acabit qu’en 2002, lors que le Sénégal revenait de la Coupe du Monde », s’exclame le monsieur Communication du Pastef.



Pour rappel, Adji Sarrr a confirmé l’authenticité des audios qui mouillent plusieurs personnalités de l’Etat et dans lesquels elle avoue le complot contre Ousmane Sonko. Toutefois, la masseuse la plus célèbre du Sénégal a tenu à préciser au juge que les informations qu’elle a données à Mc Niass ne sont pas fiables. Elle a expliqué qu’elle voulait juste tester la fiabilité de Mc Niass qui, selon elle, voulait l’épouser.



Adji Sarr a, aussi, dit au juge que la liste de ses prétendus amants qu’elle a envoyés à son marabout, est bidon et qu’elle n’a jamais rencontré les personnes citées. Selon le journal « Les Echos », Adji Sarr a soutenu que MC Niass lui aurait demandé de «vendre» l’affaire Sonko au régime contre 600 millions de francs CFA et de verser l’argent dans son compte bancaire personnel. Et après le coup, ils pourront quitter le pays en tant que mari et femme, aurait planifié MC Niass si l’on en croît à Adji Sarr.