Le Sénégal va s'inspirer de l'expérience mauritanienne pour développer le marché de poisson de Dakar Publié le mercredi 21 decembre 2022

Le ministre sénégalais de la pêche et de l’économie maritime Papa Sagna Mbaye a déclaré que la visite de travail qu’il effectue actuellement en Mauritanie lui a permis de se rendre compte des importantes étapes franchies par la Mauritanie dans le domaine du développement du secteur des pêches et de l’économie maritime.



Après des visites effectuées au port de Tanit et au marché de poisson de Nouakchott, le ministre sénégalais a dit que l’expérience du marché de poisson de Nouakchott est importante pour le Sénégal qui a besoin de s’en inspirer d’autant que le partenaire des deux pays est le même c’est-à-dire le Japon.



Le ministre sénégalais a révélé la volonté de son pays de dépêcher une mission en Mauritanie pour bénéficier de l’expérience du marché de poisson de Nouakchott afin de développer celui de Dakar.



Mbaye a entamé au début de cette semaine une visite en Mauritanie au cours de laquelle il a présidé, aux côtés de son homologue mauritanien Mohamed O. Abidine O. Maayif une réunion de travail réunissant autour d’eux les membres des deux délégations.