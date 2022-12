CAN 2025 : le démenti du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2025 : le démenti du Sénégal Publié le mercredi 21 decembre 2022 | afrik-foot.com

© aDakar.com par MC

L`autoroute menant à l`aéroport Léopold Sédar Senghor envahie sur plusieurs kilomètres par une foule immense

Dakar, le 7 février 2022 - Les populations sont sorties en masse pour accueillir les Lions du Sénégal, vainqueurs de la CAN 2021. L`autoroute qui mène à l`aéroport militaire Léopold Sédar Senghor a été envahie sur plusieurs kilomètres par une foule monstrueuse. Tweet

La CAN 2025 n’aura pas lieu au Sénégal ! Alors que différentes sources indiquaient que le pays de Sadio Mané aurait candidaté pour remplacer le voisin guinéen, organisateur déchu, en tant que pays-hôte de la compétition, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a formellement démenti cette information.



«La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion publique que le Sénégal n’est pas candidat pour l’organisation de la CAN 2025 contrairement à ce que certains médias ont récemment annoncé», indique un communiqué diffusé lundi. «Les autorités sportives du Sénégal se focalisent pour le moment sur la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives à travers le pays afin de pouvoir accueillir dans un futur proche une grande compétition continentale.»