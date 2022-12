Drogue : Gérald Darmanin dément une rumeur sur un « trafic constitué » de crack entre le Sénégal et la France - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Drogue : Gérald Darmanin dément une rumeur sur un « trafic constitué » de crack entre le Sénégal et la France Publié le mercredi 21 decembre 2022 | 20minutes.fr

© Autre presse par Dr

Gérald Darmanin, Ministre français de l`intérieur

Tweet

TRAFIC « Il n’y a pas, en tout cas pas dans des quantités très importantes, de drogue qui circule entre le Sénégal et la France », a détaillé le ministre de l’Intérieur.



« Il n’y a pas, en tout cas pas dans des quantités très importantes, de drogue qui circule entre le Sénégal et la France ». Mardi, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, en visite ministérielle à Dakar, après des entretiens avec son homologue sénégalais, a voulu couper court à la « rumeur » sur un intense « trafic constitué » de drogue entre les deux pays. Le ministre de l’Intérieur sénégalais Antoine Félix Abdoulaye Diome a parlé pour sa part de question « vraiment marginale » et s’est élevé contre les « clichés » véhiculés sur la part prise par ses compatriotes au trafic de drogue, en particulier de crack à Paris.



« Mais nous devons davantage discuter sur les quelques personnes - il ne s’agit vraiment que de quelques personnes - qui participent à des trafics, notamment à Paris », a déclaré le ministre français tout en affirmant que Paris et Dakar avaient déjà « une excellente coopération » sur le sujet.