Cinéma : l’acteur Omar Sy présente le film "Tirailleurs" à Dakar - adakar.com

Le film raconte l'histoire du jeune Thierno, recruté de force dans un petit village sénégalais par l'armée française en 1917, et de son père qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui.



L'acteur français d'origine sénégalaise Omar Sy a présenté, mardi 20 décembre, à Dakar le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied, hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales. "Cette histoire lie les deux pays, le Sénégal et la France. C'est complètement mon histoire. C'est complètement aussi mon identité", a déclaré la star française lors d'une conférence de presse.



Le film, qui sort le 4 janvier en France et le 6 janvier au Sénégal, raconte l'histoire du jeune Thierno, recruté de force dans un petit village sénégalais par l'armée française en 1917, et de son père qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui dans ce saut vers l'inconnu, la découverte de la France plongée dans l'enfer de la Grande guerre.