Après la victoire de l'Argentine face à la France (3-3, t.a.b. 4-2) en finale de la Coupe du Monde au Qatar, compétition au cours de laquelle il a d'ailleurs été nommé meilleur joueur du tournoi, Lionel Messi est encore entré un petit peu plus dans l'histoire du football. Et on apprend ce mardi que la Pulga a été invitée à laisser ses empreintes au Stade Maracana, selon une déclaration du département des sports de l'État de Rio de Janeiro.