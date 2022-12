Serigne Bassirou Guèye : « tous les rapports de l’Ofnac, transmis au Parquet quand j’étais Procureur, ont été traités » - adakar.com

Serigne Bassirou Guèye : « tous les rapports de l'Ofnac, transmis au Parquet quand j'étais Procureur, ont été traités » Publié le mardi 20 decembre 2022

Conférence de presse du procureur de la République

Dakar, le 12 juin 2019 - Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a annoncé, ce mercredi, au cours d`une conférence de presse, l`ouverture de deux enquêtes sur le supposé scandale de corruption autour des contrats pétroliers et sur la diffusion sur les réseaux sociaux du rapport 2012 de l`IGE.

Lors de la cérémonie de passation de service avec la présidente sortante Seynabou Diakhaté, le nouveau président de l’Office national pour la lutte et la corruption (Ofnac), Serigne Bassirou Gueye, a révélé que tous les dossiers dudit organe de contrôle déposés sur sa table en tant que Procureur ont été tous traités.



« Concernant les rapports de l’Ofnac qui ont été transmis au parquet quand j’étais Procureur de la République, ils ont été tous traités. Et vous savez que le processus de traitement obéit à des étapes. Sachez que les dossiers de l’Ofnac ne sont pas lettres mortes ».



Le magistrat a, par ailleurs, promis de travailler pour la continuité. « Parce qu’il faut rappeler que celles qui nous ont devancé notamment mesdames Nafi Ngom Keita et Seynabou Diakhaté, l’Ofnac a été encré sur des rails très solides. Et nous ferons tout pour le maintenir et améliorer sa vitesse et sa performance », a-t-il promis.



A la question de savoir, s’il n’est pas temps pour l’OFNAC de se détacher de la Présidence pour plus d’indépendance, le magistrat de faire remarquer ceci : « Comme l’a dit madame la présidente dans son discours de tout à l’heure que les autorités respectent l’indépendance de l’Ofnac et l’aide dans ce sens. Donc de ce point de vue je crois que je n’ai pas senti la nécessité de faire une proposition dans le sens contraire ».