L’OM a pris des renseignements sur Jérémie Boga !

En manque cruel de temps de jeu à l'Atalanta Bergame, Jérémie Boga n'exclut pas un départ cet hiver en prêt. Cela tombe bien, les courtisans prêts à l'accueillir en prêt sont nombreux, à commencer par l'Olympique de Marseille.



Lorsqu'il était engagé à l'Atalanta Bergame en janvier 2022 après 3 ans et demi de haute volée à Sassuolo ponctuée notamment de performances XXL en Serie A et un titre honorifique de meilleur dribbleur du championnat, Jéremie Boga ne s'attendait pas à connaître des débuts si contrastés dans la cité lombarde. Pourtant, l'ancien grand espoir de Chelsea avait débarqué à Bergame sous l'impulsion de l'emblématique coach de l'Atalanta Gian Piero Gasperini, alors fan de son style de jeu et de sa capacité à éliminer les adversaires.