Fin de la 22ème coupe du monde de football : Zoom sur les innovations de la 23ème édition Publié le mardi 20 decembre 2022

© Autre presse par DR

Coupe du monde 2018

Finie la 22e édition du mondial de football ‘’FIFA World Cup Qatar 2022’’ avec le sacre de l’Argentine, suivi du retour à la maison des quatre dernières sélections finalistes (petite et grande finale). Place aux célébrations des diverses fortunes enregistrées par chacun des participants au Qatar 2022. Et, ensemble avec le reste de toutes les nations qui aspirent à jouer un mondial de foot, ils vont se projeter dans les perspectives de la 23è édition qui réserve aussi son lot d’innovations.



L’expérience de novembre-décembre pour cette compétition ne sera pas reconduite. Du point de vue calendrier, la 23è coupe du monde fait le retour à la période habituelle, celle de juin-juillet. Ses premières sont ses pays organisateurs et ses participants.



Pour une première fois en effet, trois pays vont abriter la compétition. Il s’agit du Canada, des Etats-Unis et du Mexique qui vont se servir de 16 de leurs villes pour accueillir le Mondial nord-américain (2 au Canada, 11 aux États-Unis et 3 au Mexique).

En termes de participation, ce mondial sera la première plus prolifique avec 48 pays à challenger à la différence des 32 habituels. Chaque confédération se retrouve avec sa participation rehaussée d’un cran selon la répartition de la FIFA. La Confédération Africaine de Football (CAF) notamment, s’adjuge 10 places directes.



Les quarante-huit qualifiés sont répartis dans 16 groupes de 3 équipes au premier tour. Le format est celui d'un tournoi toutes rondes simple : chaque équipe joue un match contre les deux autres équipes du même groupe.

En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, il est prévu qu'une prolongation de deux fois quinze minutes soit disputée. À noter que la règle de prolongation après un match nul dans le temps règlementaire en phase de poules a par le passé été en vigueur une fois en Coupe du monde, lors de l'édition de 1954. Si les deux équipes sont toujours à égalité à la fin de la prolongation, une séance de tirs au but (t.a.b) permet de les départager. Cette règle a pour but de réduire les possibilités d'arrangement entre équipes qui seraient à coup sûr toutes deux qualifiées en cas de match nul de l'une contre l'autre.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les seizièmes de finale d’où commenceront déjà les matchs à élimination directe.



ANDROUICHA