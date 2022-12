UEMOA : la SIB désignée premier spécialiste en valeurs du Trésor pour l’année 2021 - adakar.com

Publié le mardi 20 decembre 2022

La Société ivoirienne de Banque (SIB)

La Société ivoirienne de banque ( SIB), une filiale du groupe bancaire Marocain Attijariwafa Bank, a été désignée 1er spécialiste en valeurs du Trésor ( SVT) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) pour l'année 2021.



Cette distinction de la SIB en tant que 1er SVT intervient pour la sixième année consécutive, depuis 2016.

'' Le classement est publié par l’UMOA Titres organe de la Banque Centrale régionale « BCEAO » en charge de la gestion des titres publics. www.umoatitres.org'', rapporte une note d'information transmise dimanche à Abidjan.net.



Selon cette note, l'activité SVT consiste en l’animation du marché primaire et secondaire des titres souverains ainsi que l’accompagnement, d’une part, des Etats dans la gestion et la réalisation des levées de fonds sur le marché, et d’autre part des investisseurs dans le choix des meilleures opportunités de placement.



'' Ce classement récompense les efforts de la SIB et du Groupe Attijariwafa bank visant le développement d’un marché profond, efficient et capable de répondre aux attentes des émetteurs et des investisseurs qu’ils soient régionaux ou internationaux. Nous avons pour ambition de transformer ce compartiment du marché financier en un levier stable et durable du développement économique et de la souveraineté financière de la République de la Côte d’Ivoire'', a soutenu dans le document

Halim Abid, le responsable Régional des Activités de Marché dans la zone UEMOA pour le Groupe Attijariwafa Bank.

Il a, par ailleurs, estimé que

" cette distinction est aussi le fruit de la confiance de nos clients".



L. Barro