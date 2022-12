Paris-Dakar: l’avion de Air Sénégal a frôlé le pire - adakar.com

Paris-Dakar: l'avion de Air Sénégal a frôlé le pire
Publié le mardi 20 decembre 2022

© aDakar.com par PMD

Cérémonie de réception de l`Airbus A220-300 de Air Sénégal

Dakar, le 29 décembre 2021 - La compagnie nationale Air Sénégal a réceptionné, ce mercredi 29 décembre, son premier avion Airbus A220-300 en présence du chef de l`État. L`avion de dernière génération a été baptisé “Niokolo Koba“ Tweet

Air Sénégal se trouve, à nouveau, depuis quelques jours, au centre d’une polémique. Longtemps positionnée sur une mauvaise pente, la compagnie nationale de transport aérien, Air Sénégal, a encore fait parler d’elle de la pire des manières. Après moult alertes sur d’autres vols, le vol HC4040 a frôlé le pire samedi, selon plusieurs passagers contactés par Dakaractu, dont une très remontée, de l’airbus A330-941 qui devait quitter Roissy Charles de Gaulle pour l’Aéroport international Blaise Diagne.



«L’avion a failli s’écraser suite à une fuite de kérosène. D’où l’atterrissage en urgence à l’aéroport d’Agadir au Maroc, explique-t-elle dans une colère noire.



Après un décollage initialement prévu à 17H10 et retardé de plusieurs heures, causant le courroux des clients, l’appareil a rencontré des problèmes dont tout le monde s’est rendu compte. Aux dernières nouvelles, les passagers ont été convoyés à bord d’un autre appareil pour être réacheminés sur la capitale séné galaise. Aussi, se pose la question du management de la compagnie na- tionale dont le lancement et les réceptions des appareils neufs a priori ont été faits en grande pompe par le chef de l’Etat.



Le mois dernier, le vol HC407 de la compagnie a reprogrammé cinq fois son décollage, provoquant une attente de 40 heures pour les 200 passagers de la ligne Dakar-New York-Baltimore. L’on se rappelle de l’épisode des vols spé- ciaux pour la finale de la Can (Coupe d’Afrique des nations) en février dernier qui avaient été mal négociés causant, notamment, la colère d’une épouse d’un cadre de l’équipe nationale de football. Que dire donc du raté absolument rocambolesque du vol HC 427 Dakar-Lyon du 11 septembre dernier qui a été obligé d’atterrir sur Marseille pour des «contraintes opérationnelles» Les passagers ont alors été réache- minés vers Lyon…en bus…qui a accidentellement pris feu. La gestion des vols et des retards est un problème, mais si des ennuis mécaniques s’en mêler, l’ambition de Air Sénégal risque de tourner court.